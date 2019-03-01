İçişleri Bakanı Soylu, Toplu Açılış Törenine Katıldı
53 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına gelişi Vatandaşların Soylu'ya sevgi gösterisi Dua edilmesi Hamdiye Yatılı Kız Hafızlık Kursundan detaylar DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da görevlendirme yapılan merkez Yenişehir Belediyesi tarafından inşa edilen...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun tören alanına gelişi
Vatandaşların Soylu'ya sevgi gösterisi
Dua edilmesi
Hamdiye Yatılı Kız Hafızlık Kursundan detaylar DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Diyarbakır
'da görevlendirme yapılan merkez Yenişehir
Belediyesi tarafından inşa edilen Hamdiye Yatılı Kız Hafızlık Kursu, Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi, Aliya İzzetbegoviç
Gençlik Merkezi, Nureddin Mahmud Zengi Parkının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:35 Kaynak: AA
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