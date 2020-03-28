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İçişleri Bakanı Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var."
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var."
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:32 Kaynak: AA
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