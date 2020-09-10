İçişleri Bakanı Soylu, "Trafik Birim Amirleri 2. Etap Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, "Trafik Birim Amirleri 2. Etap Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her zaman söylediğimiz bir söz var: Trafik kazalarında 1 bizim için büyük bir rakamdır, en sevdiğimiz rakam da 0'dır.

İçişleri Bakanı Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her zaman söylediğimiz bir söz var: Trafik kazalarında 1 bizim için büyük bir rakamdır, en sevdiğimiz rakam da 0'dır." dedi.

Soylu, Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen "Trafik Birim Amirleri 2. Etap Koordinasyon Toplantısı"nda, Türkiye'nin trafik kazaları konusunda büyük acılar ve dramlar barındıran bir ülke olduğunu söyledi.

2019 Haziran ile 2020 Haziran arasında kaza yerlerinde ve hastane ölümlerinin toplamının yapılan çalışmalarla 4996'ya düştüğünü, günde 20,5'lik ölüm rakamının da günde 13,5'e gerilediğini belirten Soylu, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Soylu, öte yandan terörle mücadeleyi de başarıyla yürüttüklerine dikkati çekerek "Terörde bugün PKK'nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik. İkna yöntemiyle veya operasyonel saha baskısıyla her gün birer ikişer hesaptan düşüyoruz." ifadelerini kullandı.

"2016-2020 arasında emniyet birimlerimize 5 bin 934 yeni personel dahil oldu"

Emniyet tarafında trafikle ilgili 3 daireyi Trafik Başkanlığı altında birleştirdiklerini dile getiren Soylu, "2016-2020 arasında emniyet birimlerimize 5 bin 934 yeni personel dahil oldu. Jandarma birimlerimizde ise 2016 yılında 2 bin 700 olan trafik personeli sayımız bugün 5 bindir. Aynı periyotta emniyet trafik birimlerimize 534 motosiklet aldık. Jandarma trafik birimlerimizde ise 2016'da hiç motosiklet yokken yine yaptığımız alımlarla bugün bu sayı 350'ye çıkardık." diye konuştu.

Bakan Soylu, tuzak radar uygulaması yerine ortalama hız koridoru yaklaşımının hayata geçirdiklerine işaret ederek şunları söyledi:

"2017 yılında Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında sistemi kurduk. Sistemin kurulu olduğu otoyollarda 2019 yılında toplam kazada yüzde 18,8, ölümlü kazada ise yüzde 6,6 azalma elde ettik. Şimdi bunu bir adım daha ileri taşıyoruz. Özellikle plaka tanıma sistemi ve kent güvenlik yönetim sistemi kameraları üzerinden ortalama hız tespiti yapmaya başladık. Aynı şekilde maket trafik ekipler projesi yine bu denetim neticesinde ortaya çıkmış, politika belgemizde yer alan, olumlu ve net sonuçlar elde ettiğimiz yenilikçi bir yöntemdir. Hali hazırda 767 adet maket/model trafik ekip aracımız var. Bu araçların bulunduğu 3 kilometre yarıçaplı alan içerisinde kazalarda yüzde 17,5, ölümlerde ise yüzde 26,4 azalış elde ettik."

Geleceğin sürücülerini yetiştirmek ve gelecekteki sürücü davranışlarını şimdiden doğru oluşturmak için de pek çok kampanya ve eğitim programı uyguladıkları bilgisini veren Soylu, şöyle devam etti:

"46 ilde 97 çocuk trafik eğitim parkımıza ulaştık. Bu bize yeterli mi, değil. Bunların bir kısmını yeni yaptık, bir kısmını modernleştirdik, bir kısmının da işlevliğini arttırdık. Bu parklardan bulunmayan 25 il için de çalışma başlattık. ve buralarda şu ana kadar yaklaşık 200 binin üzerinde evladımıza trafik eğitimi verdik. Narkotik operasyonlarında ele geçen TIR'ları trafik eğitim TIR'larına dönüştürdük. Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Projesi ile şu ana kadar 400 bin çocuğumuza pandemi dönemi de dahil olmak üzere eğitim verdik."

"İmtiyaz demokrasiyi, hukuku ve adaleti çürütür"

Her bir denetim aracının, her bir yeniliğin kendi adına sonuçları olduğunu ve bu sonuçların toplam başarıyı oluşturduğunu vurgulayan Soylu, "Genel bir trend vermesi açısından da 2015-2019 sonu arasında kazalardaki can kaybı yüzde 27,5. Yüz bin nüfus başına düşen can kaybı oranının yüz binde 9,6'dan yüz binde 6,6'ya gerilediğini de bir not olarak paylaşmak isterim. Hedefimiz bu yıl yüz binde 6. İnşallah seneye yeni karayolları trafik güvenliği strateji belgesiyle ilk önce Avrupa Birliği seviyesine yüz binde 5'e, daha sonra Almanya seviyesine getirmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Çakar lamba meselesinde iyi sonuçlar elde edildiğini ifade eden Soylu, bu hakka sahip olmadığı halde çakar lamba kullanan kişi sayısını da 24'te 1'e indirdiklerini aktardı. Soylu, "Kimseye istisna ortaya koymak zaruretinde değiliz. Bu konularda arkadaşlarımız sağlam dursun. İmtiyaz demokrasiyi çürütür, hukuku çürütür, adaleti çürütür. Böyle bir şey yok." diye konuştu.

Bakan Soylu, mesleğe yeni başlayan polisler için nasihatte bulunarak şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğimiz bir söz var: Trafik kazalarında 1 bizim için büyük bir rakamdır, en sevdiğimiz rakam da 0'dır. Dolayısıyla biraz önce paylaştığımız olumlu trend ve bu rakamların nihai hedefi sıfıra ulaşmaktır. Önemli bir noktaya geldik. Bunu taşıyacak irade ve potansiyele sahibiz, imkana sahibiz. İnşallah bunu kısa sürede başaracağımıza inanıyoruz."

Süleyman Soylu, Jandarma, TIR, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, 'Trafik Birim Amirleri 2. Etap Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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