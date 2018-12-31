İçişleri Bakanı Soylu: "Trafik Cezalarından Gelen Paralar Maliye'ye Gitmiyor.
2 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor.
İçişleri Bakanı Soylu
: "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye
'ye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar... Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:50 Kaynak: AA
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İçişleri Bakanı Soylu: Trafik Cezalarından Gelen Paralar Fakir Fukaraya Dağıtılıyor