Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Trafik Cezalarından Gelen Paralar Maliye'ye Gitmiyor.

İçişleri Bakanı Soylu: "Trafik Cezalarından Gelen Paralar Maliye'ye Gitmiyor.

2 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar... Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:50 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Maliye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya Türkiye'den Yıllık Domates İhracatını 2 Katına Çıkarmayı Planlıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı

Bakanlık'tan Köprü Geçişlerine Af Açıklaması! Yeni Yılda Hangi Araçlar Hangi Köprüyü Kullanacak İçişleri Bakanı Soylu: Trafik Cezalarından Gelen Paralar Fakir Fukaraya Dağıtılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:55:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Trafik Cezalarından Gelen Paralar Maliye'ye Gitmiyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]