İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı: (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, "Bir tek amacımız var, bu bayramın sevincini hüzne döndüren trafik kazalarını en az seviyeye indirebilmek. Bu konuda çok ciddi bir çalışma ortaya koyuyoruz." dedi.

Ankara'dan helikopterle Aksaray'a gelen Soylu, Ankara-Aksaray kara yolunda havadan incelemede bulundu.

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz'dan trafik denetlemesi hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Aksaray Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasına katılan Soylu, sürücü ve yolculara uyarıda bulundu, durdurulan araçlardaki yolcu ve çocuklara hediye verdi.

Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam aleminin arife gününü ve Kurban Bayramı'nı kutladı.

"Allah, Türk milletini ve İslam alemini nice bayramlara ağız tadıyla ulaştırmasını nasip etsin" diyen Soylu, şöyle konuştu:

"Tüm niyazımız, duamız bu. Şu anda Aksaray'da yol denetimindeyiz. Bugün bütün Bakanlık olarak tam kadro sahadayız. Türkiye'nin tüm bölgelerinde gerek bakan yardımcılarımız olsun gerek genel müdürlerimiz olsun gerekse de müfettişlerimiz olsun, illerde valilerimiz ve emniyet müdürlerimiz ve jandarma komutanlarımızın her biri görevlerinin başında. Bir tek amacımız var, bu bayramın sevincini hüzne döndüren trafik kazalarını en az seviyeye indirebilmek. Bu konuda çok ciddi bir çalışma ortaya koyuyoruz. Bir taraftan şu ana kadar 12 bin 400 ekibimiz görevinin başında. Yaklaşık 162 bin 800 personelimiz bayramın sonuna kadar hem jandarmamız hem emniyet personelimiz sürekli olarak görev yapacaklar. Türkiye'nin 50 ayrı kara noktasında çok üst düzey bir güvenlik tedbirimiz var. Son 3 yılda kara noktalarının nerede olduğuna yönelik bir analiz ortaya koyduk. Yoğunluk olan bütün bölgelerde de yaklaşık 20'nin üzerindeki vilayette ve bunların içerisindeki bazı alanlarda en yüksek tedbirleri almaya çalıştık."

Soylu, kaza kara noktalarına karşı tüm tedbirleri alarak "dikkatli olmanın", yapılması gereken en önemli konu olduğunu vurguladı.

"En önemli" ikinci konunun ise "kurallara uymak" olduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Üçüncü konu ise sabırlı ve hoş görülü olabilmek. Özellikle şunu ifade edeyim. Şu anda İstanbul'da çıkışlarda akıcı bir yoğunluk söz konusu ama en önemli yoğunluğun yaşandığı yerler, bunu da şuna bağlıyoruz, geçen yıllardaki bayramlarda toplu taşıma önemli bir etkendi. Fakat Kovid-19 sebebiyle vatandaşlarımız daha ziyade, gerek memleketlerine gerekse tatil beldelerine ve yörelerine daha ziyade özel otomobilleriyle gidiyor. ya kendi özel otomobillerini kullanıyorlar veya kiralık olarak. Trafikteki yoğunluğun çok arttığını, özellikle toplu taşımadaki otobüslerin, toplu taşıma sefer sayılarının yaklaşık yüzde 30 civarında düştüğünü, yolcu miktarının da yüzde 50 düştüğünü düşünürsek ama elimizde bir başka rakam daha var. Özellikle Gerede istikametine normal zamanın 4 katı kadar bir trafik yoğunluğu var. Özellikle Samsun istikametinde normal zamanın 4 katı kadar bir trafik yoğunluğu var. Normal araç hareketliliğinde geçen bayramlara oranla yüzde 30 civarında bir artış söz konusu. Yani toplu taşımanın özel araçlara kaydığını söylemeliyiz."

Soylu, İzmir civarında çok fazla yoğun bir trafiğin olmadığını ciddi bir akıcılığın olduğunu ama Muğla, Bodrum, Aydın ve Marmaris civarlarında çok ciddi bir yoğunluk olduğunu ifade etti.

Özellikle Karadeniz'de Gerede, Karabük, Çorum, Çankırı ve Samsun istikametine kadar çok yoğun bir kalabalığın olduğunu aktaran Bakan Soylu, "Trakya'da da Çorlu etrafında bir yoğunluk söz konusu. İnşallah Aksaray'ın çevre yolununda da burada da aynı akıcı yoğunluk aynı noktaya gelecek. Yine Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya doğru da bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

(Sürecek)