İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'un Osmancık ilçesinde trafik denetlemesine katılarak vatandaşlarla bayramlaştıAmasya'nın Merzifon ilçesinden kara yolu ile Çorum'un Osmancık ilçesine gelen Soylu, ilçe çıkışındaki yol uygulamasına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:31 Kaynak: AA
, Çorum
'un Osmancık
ilçesinde trafik denetlemesine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı Amasya
'nın Merzifon
ilçesinden kara yolu ile Çorum'un Osmancık ilçesine gelen Soylu, ilçe çıkışındaki yol uygulamasına katıldı. Ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir yolcu otobüsüne binen Soylu, sürücü ve yolculara "hayırlı yolculuklar" diledi.
Bakan Soylu, bazı yolcuların isteği üzerine öz çekim de yaptı. Çocuklara oyuncak ve broşür dağıtan Soylu, kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı. Hollanda
'da yaşayan Emin Yılmaz
, Soylu'ya sarılarak "Gecenin ikisi olmuş, adam uyumuyor. Allah razı olsun." dedi.
Bakan Soylu, ilçeden helikopterle ayrıldı.
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