İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda trafik denetimlerine ilişkin, "Bütün bayram boyunca 12 bin 420 ekip çalışacak.

İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda trafik denetimlerine ilişkin, "Bütün bayram boyunca 12 bin 420 ekip çalışacak. Yine bayram boyunca 163 bin polisimiz ve jandarmamız görev yapacak." dedi.

Ankara'dan helikopterle Kırıkkale'ye gelen Soylu, Ankara-Kırıkkale kara yolunda havadan incelemede bulundu.

Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz'dan trafik denetlemesi hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kırıkkale Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasına katılan Soylu, sürücülere ve yolculara uyarıda bulundu, durdurulan araçlardaki yolculara ve çocuklara da hediye verdi.

"Yolcu sayısındaki artış yüzde 55"

Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibariyle trafik yoğunluğunun salgın öncesi dönemden çok üstte olduğunu söyledi.

Bugün trafikteki toplam araç hareketliliğindeki artışın yüzde 31 olduğuna dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Oysa otobüs seferlerindeki azalış yaklaşık yüzde 31, yolcu sayısındaki artış yüzde 55. Bu, şu demektir. Özellikle Kurban Bayramı'nda memleketine ve tatile gitmek isteyen insanlar, özel araçlarıyla birlikte daha önce görmediğimiz büyük bir yoğunluk oluşturuyorlar. Özellikle toplu taşımada da hem salgın kuralları çerçevesinde hem de Kovid-19 sebebiyle toplu taşımalardan biraz sarfınazar etmek isteyenler veya toplu taşımayı tercih etmeyen vatandaşlarımızın özel araçlara yönelmesi sebebiyle trafik yoğunluğunda ciddi artış var."

Bakan Soylu, Kırıkkale'deki kavşakta ve Gerede Kavşağı'nda da bugün itibariyle beklediklerinin çok üzerinde trafik yoğunluğu olduğunu aktardı.

Bununla ilgili önemli tedbirler aldıklarını ve günler öncesinden bu tedbirleri hayata geçirebilmek için valilerin, emniyet ve jandarmanın, belediyelerin hep birlikte çalıştığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Bütün bayram boyunca 12 bin 420 ekip çalışacak. Yine bayram boyunca 163 bin polisimiz ve jandarmamız görev yapacak. Bir taraftan İçişleri Bakanı olarak ben, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, Emniyet Genel Müdürümüz ve Jandarma Genel Komutanımız, bayram süresince çeşitli bölgelerde hem denetimde bulunacaklar hem de eğer aksaklıklar görüyorlarsa bunların düzeltilmesi hususunda birtakım müdahaleleri de yapacaklar. Aynı zamanda jandarma ve polis müfettişlerimiz de denetimlerin nasıl olduğu konusundaki organizasyona katkıda bulunacaklar."

Soylu, vatandaşlara ve sürücülere de tavsiyelerde bulunarak, dikkatli olmalarını istedi.

Ramazan Bayramı'nda bütün milletin, tüm İslam aleminin Kovid-19 sebebiyle bir mahzunluk yaşadığına işaret eden Soylu, "Ailelerine, akrabalarına, memleketlerine ve tatile gidemediler. Ama bu bayram sanki bu açığı kapatmak için her birimiz eğer hem trafik hem de Kovid-19 kurallarına riayet etmeden hareket edersek hem trafikte hem de bu salgının yayılmasında mahcubiyet duyarız. Onun için vatandaşlarımızdan talebimiz; aman dikkat." diye konuştu.

"Her birimizin kurallara riayet etmesi lazım"

Soylu, trafikte yasal hız sınırına dikkat edilmesi, emniyet kemerinin takılması, cep telefonuyla konuşulmaması ve bir seyahat planının olması gerektiğini vurguladı.

Trafik sıkışıklığı olan alanlardaki açığın, trafiğin açık olduğu yerlerde hız yaparak kapatılmaması gerektiğine dikkati çeken Soylu, şunları söyledi:

"Özellikle bayramlarda trafik kazalarının en çok olduğu noktalar, varışa yakın noktalardır. Hep birlikte dikkat etmemiz lazım. Uykusuz ve alışkanlığımız olmadığı saatlerde araç kullanmamalıyız. 2 saatte bir 10 dakika muhakkak dinlenmeliyiz. Bu, uluslararası standartlar içerisinde bize vaaz edilmiş bir tembihattır. Yaklaşık bir, bir buçuk aydır trafik kazalarında bir noktada artış görüyoruz. O da özellikle şerit değiştirmeler, sürekli sol şeridi takip edenler başka araçların yanlış şerit değiştirmelerine teşkil ediyorlar. Şeritlerde anılan hızla gitmeyenler, yine yanlış ve tehlikeli sollamalarla karşı karşıya kalınmasına sebebiyet veriyorlar. En önemlisi de kamyonlar ve ağır vasıtalar, eğer kendilerine tahsis edilen şeritlerden gitmiyorlarsa o da maalesef başka ağır vasıtaların ve araçların hatalı sollamalarına neden olacak trafik kuralı ihlaline sebep oluyor. Onun için her birimizin kurallara riayet etmesi lazım."

Soylu, 2015 yılından 2019 yılının sonuna kadar bütün dünyadaki trafik kazalarında ölümler artarken, Türkiye'de gerek yol standartlarının gerek araç kalitelerinin yükselmesi ve trafikte alınan tedbirlerle bu sayının düştüğünü anlattı.

Yine uluslararası standartlarda ölümlerin 100 binde 9,6'dan 100 binde 6,5'e düştüğünü aktaran Soylu, "Bu da bizim açımızdan önemli. Bu yılda yüzde 14 ölüm kaybının azlığıyla gidiyoruz. Burada önemli olan trafik kurallarına riayet etmektir. Yine ramazan ve kurban bayramlarında en çok karşı karşıya kaldığımız trafik kazalarından birisi de motosiklet ve bisiklet kazaları. Çünkü her yerin araç sürme alışkanlığı farklıdır. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Kastamonulu Hacı Şaban-ı Veli'nin güzel bir sözü var. 'Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun'."

Daha sonra Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Soylu ve beraberindekiler, kentten ayrıldı.

Kurban Bayramı, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:53

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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