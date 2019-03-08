İçişleri Bakanı Soylu: Truva Atlarına Müsaade Etmemeliyiz
57 dakika önce
- Salondan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda MHP Aday tanıtım toplantısında konuştu.
- Salondan görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda MHP Aday tanıtım toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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