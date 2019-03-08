Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: Truva Atlarına Müsaade Etmemeliyiz

İçişleri Bakanı Soylu: Truva Atlarına Müsaade Etmemeliyiz

57 dakika önce

- Salondan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda MHP Aday tanıtım toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu: Truva Atlarına Müsaade Etmemeliyiz, System.String[]
- Salondan görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda MHP Aday tanıtım toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:22 Kaynak: AA

MHP, Zeytinburnu, Süleyman Soylu, Güncel
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