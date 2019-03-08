İçişleri Bakanı Soylu: Truva Atlarına Müsaade Etmemeliyiz

- Salondan görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda MHP Aday tanıtım toplantısında konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hastanede Güvenlik Görevlilerinin Bir Kadını Darp Ettiği İddiası Ortalığı Karıştırdı

HDP'nin İl Binasına Operasyon Düzenlendi! Çok Sayıda Gözaltı Var

AK Parti'nin Olay Vekili Gülpınar'dan Bir Tepki Çekecek Çıkış Daha: Dini Neden Kullanmayayım? Sen de Kullan