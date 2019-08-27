İçişleri Bakanı Soylu: Türk Hava Kurumunda birçok usulsüzlük tespit edildi
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türk Hava Kurumu girdaba girmiş meseledir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarına müdahalede uçakları kullanılmadığı için gündeme gelen Türk Hava Kurumunda "birçok usulsüzlüğün" tespit edildiğini söyledi.
Bakan Soylu, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan Türk Hava Kurumu (THK) ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:30
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