İçişleri Bakanı Soylu: "Türk Hava Kurumunun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Türk Hava Kurumunun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:24 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Türk Hava Kurumunun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı."
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