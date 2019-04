İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü Yemeğine Katıldı

ANKARA - Türk Polis Teşkilatının 174. yıl dönümü münasebetiyle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından şehit ve gazi aileleri yemeği toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

Ankara Hilton Garden'da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 174. yıl dönümü münasebetiyle şehit ve gazi aileleri yemeği düzenlendi. Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz mezarlarına bile sahip çıkan, anasını, babasını huzur evlerine teslim etmeyen bir milletiz. Şehitlerimiz, manevi varlıklarıyla her daim bizimledir. Bizim tüm gayretimiz, 'onlar bizden razı olsun'dur. Duamız ise Cenab-ı Hak bizi onlara mahçup etmesin. Emniyet teşkilatımızın 174. yıl dönümü içerisindedir. Bu alelade bir tarih değildir. Şehirlerimiz ve kurumlarımızda böyledir. Bizim hikayemiz çağları aşan bir hikayedir. Bir yandan bulunduğumuz coğrafyayı istikrarsızlaştırmaya çalışan bir hayat var diğer yandan bizdeki imkanların yarısına bile sahip olmayan ülkelerde; PKK, FETÖ, gibi terör örgütleri yoktur. Türkiye'nin 21. yüzyıldan itibaren yapmaya çalıştığı istikrar ortamı sağlamaktır. Yetişen nesillerimizin özgüvenlerini hep birlikte en üst seviyeye ulaştırmak bizim amacımızdır" ifadelerini kullandı.

"Nazlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecek"

Düzenlenen etkinlikte konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Huzurun ve güvenin timsali polis teşkilatının 174. yıl dönümünü kutluyorum. Türk polisi; geçmişte olduğu gibi bugün de milletimizin huzurunun ve güvenliğini sağlama görevini günün şartlarına uygun şekilde sağlamaktadır. Şehit ve gazilerimize millet olarak büyük bir vefa borçluyuz. Şehitlerimiz daima gönüllerimizde yaşayacak. 15 Temmuz darbe girişiminde vatanı uğruna can veren 251 polis şehidimizin vatanının bütünlüğünü korumak için kanlarını ve canlarını feda etmiştir. Milletimizden ve şanlı tarihimizden aldığımız imanla, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan terör örgütleri ve şer odaklarıyla mücadelemiz devam edecek ve nazlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

