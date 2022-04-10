İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

10.04.2022 10:38
İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, teşkilatın 177 yaşında olsa da kurulduğu günde kalmadığını, her gün daha da geliştiğini, beşeri ve teknik kapasitesi ve teknolojisi ile dünya ölçeğinde bir emniyet teşkilatı olma karakterini sürdürdüğünü ifade etti.

"15 Temmuz'un tahribatını aziz milletimize hissettirmemek için mesai mefhumunu gözetmeden çalışan Türk Polisi, koronavirüs salgınından doğal afetlere kadar çok geniş bir yelpazede kamu düzenini korumak için ortaya koyduğu bu çabasını, sayılara yansıyan başarılarla taçlandırmıştır." değerlendirmesinde bulunan Soylu, 2017-2021 arasında evden hırsızlıkta yüzde 42, yankesicilik ve kapkaç olaylarında yüzde 70, madde bağlantılı ölümlerde yüzde 76,7; artan araç ve nüfusa rağmen 2015-2021 arasında trafik kazalarındaki can kayıplarında yüz bin nüfus başına yüzde 37,5 azalışın ve şehirlerde 31 Aralık 2016'dan bugüne terör saldırısına geçit verilmemesini, bu başarının örnekleri arasında gösterdi.

Soylu, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrına başlarken bu ülkeyi bize emanet edenlere mahcup olmayacak şekilde bu yola devam edeceğimize, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimize yakışır bir öz güvenle ortaya koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşıp bu güzel emaneti layıkıyla teslim edeceğimize yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin gözbebeği olan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Polis şehitlerimizi, gazilerimizi ve bu teşkilat için emek veren büyüklerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, bütün mesai arkadaşlarımı ve ailelerini sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

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Süleyman Soylu, 15 Temmuz, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika


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