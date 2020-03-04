İçişleri Bakanı Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak..., System.String[]

İçişleri Bakanı Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Süleyman Soylu, Narkotik, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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