İçişleri Bakanı Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak... - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:30 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini bildirdi.
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