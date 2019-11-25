Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"
Son Dakika Genel İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir" "Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899'dur.

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"

"Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899'dur. Bu yıl ise 20 bin 940'tır"

"16 bin 427 toplanma alanımız var"

ANKARA(İHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Asya Afet Azaltma Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir

Süleyman Soylu, Türkiye, Deprem, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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