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İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir" "Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899'dur.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"
"Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899'dur. Bu yıl ise 20 bin 940'tır"
"16 bin 427 toplanma alanımız var"
ANKARA(İHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Asya Afet Azaltma Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.
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