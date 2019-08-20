İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye, belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye, belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı.
İçişleri Bakanı Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:48 Kaynak: AA
Soylu: " Türkiye
, belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı. Buna kurallar, anayasa, belediye kanunları bir cevap verdi, 'Bir daha bunu tekrarlamayın' dedi. Fakat hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler, kelimenin tam anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar, demokrasimizi istismar etmektedirler, milletin helal oylarına leke sürmektedirler."
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