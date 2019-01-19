Bakan Soylu Açıkladı: Yerel Seçimlerde 53 Bin Suriyeli Oy Kullanacak
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyelinin 31 Mart seçimlerinde oy kullanabileceğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyelinin 31 Mart seçimlerinde oy kullanabilecek. Bu sayede oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk." dedi.
Soylu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:
'64 BİN 348 VATANDAŞ BAŞVURDU'
"Adres bilgilerinde eksiklik olduğunu tespit ettiğimiz 363 bin 555 vatandaşımıza çağrıda bulunduk, SMS ile bildirim yaptık. 64 bin 348 vatandaşımız başvuruda bulundu ve bu sayede bilgilerini güncelleyerek oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk."
'547 BİN KOLLU PERSONELİ GÖREV YAPACAK'
"Seçim günü 547 bin kolluk personelimiz görev başında olacaktır. Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:12 Kaynak: AA
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