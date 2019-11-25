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İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108'dir.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:48 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: " Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108'dir."
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