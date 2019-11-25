Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108'dir.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: " Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108'dir."

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:48 Kaynak: AA
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