İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de 247 bin FETÖ soruşturması yapmışız. 125 bin kişi kamudan ihraç... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: " Türkiye'de 247 bin FETÖ soruşturması yapmışız. 125 bin kişi kamudan ihraç edildi. Bunların 44 bin kişisi İçişleri Bakanlığından. Ankara sınırları içerisinde bu yıl tespit ettiğimiz FETÖ'cü 1600 kişi. Bunları mahrem imamlarla, ifadelerle, gaygubet evleri, çalışma evlerinden, ardışık arama soruşturmaları diye kompartımanımız var. Hepsinden bir şey çıkıyor. Ankesörde 19 bin 189 kişiye soruşturma açıldı. Bunun 7 bin 54'ü yani yüzde 39 oranında etkin pişman olduğunu söyledi. Demek ki biz doğru soruşturma yürütüyoruz. Toplam Türkiye'de bin 700 tane vali, vali yardımcısı ve kaymakam ihraç ettik." - İSTANBUL