İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de bizim kurumumuz kadar yanlış yapana ceza veren ikinci bir kurum... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye'de bizim kurumumuz kadar yanlış yapana ceza veren ikinci bir kurum... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de bizim kurumumuz kadar yanlış yapana ceza veren ikinci bir kurum...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de bizim kurumumuz kadar yanlış yapana ceza veren ikinci bir kurum söz konusu değildir.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: " Türkiye'de bizim kurumumuz kadar yanlış yapana ceza veren ikinci bir kurum söz konusu değildir. Yılda yanlış işlere karışan 500 polisi, 200 jandarmamızı görevinden alıyoruz, kaymakamımız yanlış yapıyorsa alıyoruz."

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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