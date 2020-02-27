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İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de bizim kurumumuz kadar yanlış yapana ceza veren ikinci bir kurum...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de bizim kurumumuz kadar yanlış yapana ceza veren ikinci bir kurum söz konusu değildir.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:04 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: " Türkiye'de bizim kurumumuz kadar yanlış yapana ceza veren ikinci bir kurum söz konusu değildir. Yılda yanlış işlere karışan 500 polisi, 200 jandarmamızı görevinden alıyoruz, kaymakamımız yanlış yapıyorsa alıyoruz."
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