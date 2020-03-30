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İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı
29 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı.
İçişleri Bakanı Soylu, " Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı. Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz. Şu anda yaklaşık yüzde 95 civarında hayat eve çekildi." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:01
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