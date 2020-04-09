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İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil."
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil."
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:08 Kaynak: AA
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