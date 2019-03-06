İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de Yatırım Yapılacaksa Bu, Güvenliğe, Huzura ve İnsanların...
22 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır.
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:17 Kaynak: AA
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