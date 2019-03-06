Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de Yatırım Yapılacaksa Bu, Güvenliğe, Huzura ve İnsanların...

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de Yatırım Yapılacaksa Bu, Güvenliğe, Huzura ve İnsanların...

22 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:17 Kaynak: AA

Türkiye, Süleyman Soylu, Güncel
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