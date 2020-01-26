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İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin. Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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