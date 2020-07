İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: TÜRKİYE DÜNYADA EN ÇOK ULUSLARARASI YARDIM YAPAN ÜLKEDİR - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Deniz Feneri Derneği'nin "1000 Şehidimiz Adına 100 Su Kuyusu" Proje Tanıtım ve İmza Törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Soylu, " Türkiye bugün gayrisafi milli hasılasına oranla dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülkedir. Sadece 2019 yılında AFAD eliyle 10 ülkeye, toplam 86 milyon dolarlık insani yardımda bulunduk" dedi.

İçişleri Bakanlığı 'nın önderliğinde, Deniz Feneri Derneği tarafından gerçekleştirilecek "1000 Şehidimiz Adına 100 Su Kuyusu" Proje Tanıtım ve İmza Töreni bugün, Kazlıçeşme 'deki Deniz Feneri Derneği Genel Merkezi'nde yapıldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Dernek temsilcileri de katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşmaların yapılmasının ardından, imza töreni gerçekleşti. İmzaların atıldığı sırada, Şehit Erol İnce adına Somali 'de açılacak kuyunun çalışmalarının sürdüğü bölgeye, canlı bağlantı yapıldı. Ayrıca, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz , Soylu'ya bir tablo hediye etti.

TÖRENDE İŞ İNSANLARINDAN 500 KUYU SÖZÜ ALINDI

Bakan soylu, programın sonunda ise törene katılan iş insanlarından toplam 500 su kuyusu açma sözünü aldı. Öte yandan projeye destek olması amacıyla Mersinli bir hayırsever tarafından müzayedede satışa çıkarılan klasik otomobil, 33 kuyu açtırma karşılığında bir başka iş adamı tarafından satın alındı.

"BU MEDENİYET, İYİLİK MEDENİYETİDİR"

Bizim ülkemiz, bizim medeniyetimiz, bizim inancımız, geleneğimiz, göreneğimiz, komşuluğumuz. Bütün bunlar bize bu topraklarda çok şey öğretiyor. Allah'a şükür, bunu bugün ayakta tutan, tüm dünyaya haykıran bir liderimiz var. Dünyanın bütün meşakkatlerine rağmen, vicdanını ve merhametini bu insanlardan ayırmayan bir liderimiz var. Kolay bir iş değildir ülke yönetmek, dünyadaki ülkelerle mücadele etmek, hakkını hukukunu koruyabilmek. İnsan yatacağı yeri zor bulur ama buna rağmen, dünya ne yapıyor diye onunla dertlenmek; mazlumlar, fakirler, sıkıntıya uğrayanlar ne yapıyor diye onla dertlenmek ve onu unutmamak apayrı bir anlayışın kendisidir. Dünyada her 90 saniyede bir çocuğun, su eksikliği veya kirli suya bağlı bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Soylu, "Çok zor ama çok cennet bir coğrafyada yaşadığımızı biliyoruz. Bu medeniyetin bana göre bir tek ismi var. İyilik medeniyetidir bu medeniyet. Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız ve bu sorumluluğu hiçbir zaman, hiçbir daim, hiçbir şekilde üzerimizden birilerinin çekip almasına da fırsat vermemeliyiz. Çünkü çok sorumluluğumuz var. İstatistikler diyor ki; dünyada her 90 saniyede bir çocuk, su eksikliği veya kirli suya bağlı bir hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Bizim dinimiz bize demiyor mu, 'Her insan bir alemdir.' Bizim o çocuklara da, dünyada temiz ve içilebilir sudan mahrum 2 milyar insana da borcumuz var. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir inanca mensup insanlar olarak biz bu sorumluluktan kaçamayız. Bugün medeni dünya diye tabir ettiğimiz insan topluluğu, bu sorumluluktan bugün bariz şekilde kaçmaktadır. Dünyanın bir tarafında bozan ülkeler, diğer tarafında da tamir eden, tamir etmeye çalışan ülke olarak biz duruyoruz. Dünyanın tüm mazlumları bunu biliyor ki, üzerinde ay yıldızlı bayrak olan koliler, hayırla doludur. Hayırla kendisine ulaşır. İçinden ya gıda, ya ilaç, ya da tıbbi bir malzeme çıkar. O koliyi tutan, gönderen hayır sahibi bir insan, hayır sahibi bir ülke vardır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, DÜNYADA EN ÇOK ULUSLARARASI YARDIM YAPAN ÜLKEDİR"

Türkiye'nin dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülke olduğunu vurgulayan Soylu, "Türkiye bugün gayrisafi milli hasılasına oranla dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülkedir. Sadece 2019 yılında AFAD eliyle 10 ülkeye, toplam 86 milyon dolarlık insani yardımda bulunduk. Bunlar arasında Arnavutluk Burkina Faso, Güney Sudan Mozambik , Somali ve Yemen bulunmaktadır. Ayrıca meydana gelen seller dolayısıyla İran Irak 'a, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerine ve İdlib yardımları dolayısıyla Suriye 'ye yardımda bulunulmaktadır. Bu sadece AFAD eliyle 2019 yılında yaptığımız yardımlardır. Daha geniş perspektifte bakarsak, 5 kıtada, 50'den fazla ülkeye yardımlarımız ulaşmaktadır. Myanmar 'dan Filistin 'e, su kuyusundan sahra hastanesine pek çok farklı yardım organizasyonlarımız bulunmaktadır" diye konuştu.

"BU İŞ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞEREFTİR"

Soylu, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı olarak bu projede adına kuyu açılacak şehitlerin, Ahmet Alp Taşdemir kardeşimizin, Muhammet Fatih Safitürk kardeşimizin, Tufan müdürümüzün, bir taraftan Aybüke kızımızın, diğer taraftan Necmettin öğretmenimizin, Aydoğan paşamızın, değerlerimizin, özel harekatçılarımızın, Mehmetçiklerimizin, jandarmalarımızın, polislerimizin, korucularımızın, anasını babasını buralarda bırakıp devlet ve millet adına görev yapıp şehit olan o evlatlarımızın hepsine yaptığınız bu iş, hakikaten bizim için büyük bir şereftir. Allah mahcup etmesin inşallah. Bu projedeki sorumluluklarımızı, İçişleri Bakanlığı olarak üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğiz. İnşallah bunları birlikte başaracağız."

"SU BİZİM İÇİN AB-I HAYAT"

Törende konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, "70'e yakın ülkede eğitim, sağlık alanında yaptığımız hizmetin yanında 1850 tane su kuyusu açılması çok önemli bir hizmet. 2 milyona yakın insan dünyada suya kavuşmakta zorlanıyor. 4 saat, 6-10 kilometre yol yürüyerek buldukları, o da hijyen olmayan su ile maalesef hayata tutunmaya çalışıyorlar. Su bizim için bir ab-ı hayat. Anadolu'nun selamını, bizim inanç sistemimizin merhametini göstermesi açısından bu hizmeti anlatmaya, sözler kifayetsiz kalıyor. İsmini bilmediğimiz yerde, isimlerini bilmediğimiz insanları su ile kavuşturmak, onların gözündeki sevinci yaşatmak özel şükrü gerektiren bir hizmet" ifadelerini kullandı.

- İstanbul