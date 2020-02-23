İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle Van'da hayatını kaybedenlerin... - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle Van'da hayatını kaybedenlerin...
7 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle Van'da hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:06 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye- İran sınırındaki deprem nedeniyle Van'da hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.
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