Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'nin Risk Alan Yöneticilere İhtiyacı Var"

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'nin Risk Alan Yöneticilere İhtiyacı Var"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cermodern'de düzenlenen Projem Türkiye Yarışması ödül töreni programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cermodern'de düzenlenen Projem Türkiye Yarışması ödül töreni programına katıldı. (5)

"Türkiye'nin risk alan yöneticilere ihtiyacı var. Türkiye'nin kalbiyle vicdanıyla gönlüyle dürüstlüğüyle güçlü adım atan yöneticilere ihtiyacı var"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:28 Kaynak: AA

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