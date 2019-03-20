İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'nin Risk Alan Yöneticilere İhtiyacı Var"
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cermodern'de düzenlenen Projem Türkiye Yarışması ödül töreni programına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Cermodern'de düzenlenen Projem Türkiye
Yarışması ödül töreni programına katıldı. (5)
"Türkiye'nin risk alan yöneticilere ihtiyacı var. Türkiye'nin kalbiyle vicdanıyla gönlüyle dürüstlüğüyle güçlü adım atan yöneticilere ihtiyacı var"
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:28 Kaynak: AA
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