Bakan Soylu: "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, 1984'ün de altında kaldı" - Son Dakika

Bakan Soylu: "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, 1984'ün de altında kaldı"
02.01.2021 12:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'ya 2020'deki katılım oranının, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'ya 2020'deki katılım oranının, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldığını bildirdi.
Soylu, " Türkiye'nin topyekun PKK ile mücadelesinin geldiği nokta" başlığıyla Twitter hesabından 1984-2020 yıllarındaki bölücü terör örgütüne katılım durumuna ilişkin grafiği paylaştı.
PKK'ya 2020'de 52 kişinin katıldığını belirten Soylu, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı! Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur." ifadelerini kullandı.
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