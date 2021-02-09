İçişleri Bakanı Soylu, Tuzlukçu'da meydana gelen depremde olumsuz bir durum olmadığını açıkladı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremde an itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmadığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tuzlukçu'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, "An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu paylaşımında, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 18.51'de Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklarken, saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4,1 büyüklüklerinde birer deprem daha kaydedildiğini duyurdu.