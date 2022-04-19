İçişleri Bakanı Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Monastyrsky ile telefonda görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Monastyrsky ile telefonda görüştü

19.04.2022 14:17
İçişleri Bakanı Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Monastyrsky ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ile yaptığı görüşmede, insani yardım alanındaki iş birliği faaliyetlerinin değerlendirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ile yaptığı görüşmede, insani yardım alanındaki iş birliği faaliyetlerinin değerlendirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Ukrayna İçişleri Bakanı Sayın Denys Monastyrsky arasındaki telefon görüşmesinde, insani yardım faaliyetleri ile iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliği faaliyetleri değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Monastyrsky ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Monastyrsky ile telefonda görüştü

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Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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