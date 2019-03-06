İçişleri Bakanı Soylu: "Uluslararası Doğrudan Yatırımcı Gelecekse Bunun Temeli Türkiye'de Kendini...
4 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir.
İçişleri Bakanı Soylu: "Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:18 Kaynak: AA
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