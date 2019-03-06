Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Uluslararası Doğrudan Yatırımcı Gelecekse Bunun Temeli Türkiye'de Kendini...

İçişleri Bakanı Soylu: "Uluslararası Doğrudan Yatırımcı Gelecekse Bunun Temeli Türkiye'de Kendini...

4 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:18 Kaynak: AA

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