İçişleri Bakanı Soylu, "Uluslararası Göç Filmleri Festivali"nde gazetecilerin sorularını yanıtladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uluslararası Göç Filmleri Festivali"nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 12:00 Kaynak: AA
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