İçişleri Bakanı Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, mazisinden getirdiği göç tecrübesiyle, 21. yüzyılın göç gerçeğini açık ara en başarılı şekilde yöneten ülkedir.

İçişleri Bakanı Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye, mazisinden getirdiği göç tecrübesiyle, 21. yüzyılın göç gerçeğini açık ara en başarılı şekilde yöneten ülkedir. Dünyada göçle karşı karşıya kalmış hiçbir ülkede görülmemiş adımları başarıyla attık." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin (UGFF) 3D sanal stüdyoda gerçekleştirilen online açılış törenine katılan Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı görevi süresince yaklaşık 4 yıldır göç meselesinin hemen hemen her noktasına, hem zorluklarıyla hem de güzellikleriyle temas ettiğini söyledi.

Göçün dünyayı aslında ne noktaya götürmek istediğini, insanlara ne katmak istediğini, buna karşın dünyanın yersiz korkularını, paniğini, hatta göçün istismarını, bilhassa modern dünyanın bu konudaki duvarlarını hep birlikte gördüklerini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Farklı görüşlere sahip pek çok yöneticiyle toplantılar yaptık, konuştuk ve dinledik. İşte tam da bu yüzden böyle bir festivalin sadece kültürel bir etkinlik olmayacağını, bunun çok daha fazlasını ifade ettiğini, daha iyi bir gelecek, daha iyi bir dünya, hayalimize katkı yapacak önemli bir adım olacağını gördük. Bu projeyle inandık ve bu projeyle ilgili çalışmalara başladığımızda düşüncemizde de yanılmadığımızı anladık."

Soylu, hem ilk andan itibaren katılan ve destek veren insanların çokluğu hem de düzenlenen basın lansmanı sonrası aldıkları olumlu tepkilerin kendilerine büyük bir moral ve güç, aynı zamanda yeni fikirler ve ilhamlar verdiğini söyledi.

"Göçü tanımak demek, aslında kendimizi tanımak demektir"

Düzenlenen festivalin kültürel bir etkinlikten daha fazla olduğunu dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü göçün pek çok farklı yüzü var. Dünya 2011'den beri sadece bir yüzüne odaklanmış durumdadır. Göçün yüzü sadece sınıra doğru ellerinde bavullarıyla koşan veya bir lastik botta denizin ortasında sürüklenen insan manzaraları değildir. Keza göçü anlamak demek Aylan bebek üzerinden vicdanlarımızı sorgulamak veya göçün toplumsal çatışmaları ile ekonomik etkileri üzerinden uzun uzun analizler yapmak demek değildir. Göçü tanımak demek, aslında kendimizi tanımak demektir. Çünkü bizim göç hatıralarımız sadece 9 yıl öncesinde Suriye iç savaşına uzanıyor değildir. 'Alamancı', 'gurbetçi', 'kesin dönüş' gibi kavramlar sadece benim yaşımdakilerin bile göç hatıralarının ilk kelimeleridir."

"Oysa bu toprakların göç hikayesi, medeniyetimizle aynı tarihte başlamıştır" diyen Soylu, "Hicreti, takvim başlangıcı olarak kabul eden bir inancın sahipleriyiz. Hazreti Nuh'un gemisinin yolcuları olarak aslında hepimiz binlerce yıldır süregelen büyük bir göçün konar göçerleriyiz. İşte bunun için iç içe geçmiş alışkanlıklarımız, inançlarımız, tepkilerimiz, dilimize yerleşen kelimelerimiz ve hatta lezzetlerimiz var. Kabul etsek de etmesek de akarsu üzerine kurulmuş bir su dolabı gibi göçten besleniyoruz ve ondan da güç alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, gelişmiş birkaç ülkenin sinema ve televizyon sektöründeki ağırlığından, son yüzyılda "kendimizi tanıma hikayesi"nin sekteye uğradığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Sosyal ve kültürel iletişimde farkında olmadan az sayıda ve aynı ülkelere odaklanıyoruz, hep onları görüyoruz. Neyi nereden aldığımızı, birbirimizi nasıl geliştirdiğimizi, nasıl anladığımızı, farklı toplumların düşünce ve gelişmişlik düzeyini unutuyoruz. Dünyayı sadece zengin-fakir olarak tasnif ediyoruz. İşte Göç Filmleri Festivali ile yapmak istediğimiz bu kanalları sinemanın gücüne yeniden açmak. Göçü sadece trajedi fotoğraflarıyla değil, kültürümüze ve medeniyetimize katkısıyla öğrenmek değil bilakis yeniden hatırlamak, göçü, güce dönüştürmek, dünyanın medeniyet birikiminin sadece belli başlı ülkelerden değil topyekun bütün insanlığın ürünü olduğunu bilmek ve onu hissetmektir. 21. yüzyılın göç kavramına giydirmek istediği deli gömleğini de yırtıp atabilmektir."

"Göçü fiziksel ve sosyal şartlarıyla yönettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesi ve maziden getirilen birikimle göçe farklı bir anlayışla, vicdan ve merhametle yaklaştıklarını vurgulayan Soylu, hem bölgedeki riskleri yönettiklerini hem de göçün insanlarını korumayı başardıklarını dile getirdi.

Göçü fiziksel ve sosyal şartlarıyla yönettiklerini söyleyen Soylu, "Şurası bir gerçektir ki, Türkiye, mazisinden getirdiği göç tecrübesiyle, 21. yüzyılın göç gerçeğini açık ara en başarılı şekilde yöneten ülkedir. İnsanların barınmasından eğitimine ve yerleşik topluma uyumlarına kadar her alana ilişkin çözümler, kurumsal yapılanmalar, yasal düzenlemeler gerçekleştirdik. Açık kapı anlayışı ile yasal olmayan yollardan gelen kimseyi geri çevirmedik. Ama aynı zamanda kamu düzeninden de taviz vermedik." şeklinde konuştu.

Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Önemli bir insan gücü ve maddi kaynak kullandık, ciddi bir tecrübe ve başarı elde ettik. İşte bu başarı bize şimdi bir misyon daha yüklemiştir ki göçü ve aynı göçün çocukları olduğumuzu tüm dünyaya yeniden hatırlatmak. İşte bu misyon doğrultusunda sinemanın gücü ile kendi gücümüzü birleştirdik ve kararlı bir adım attık. İnşallah hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz ve Hazreti Nuh'un gemisinin tüm yolcularını, bu yolculuğumuza katılmaya davet ediyoruz."

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 09:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı         
00:45
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi         
00:13
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı         
00:13
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı         
00:07
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı         
00:02
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi         
23:54
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı? Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?         
23:50
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun         
23:49
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı         
23:32
Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar         
23:21
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil         
23:20
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı         
23:09
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu         
23:05
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi         
23:01
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı         
22:57
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı         
22:56
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı         
22:56
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti         
22:48
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı         
22:41
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı         
22:23
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi         
22:22
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi         
22:01
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti         
22:00
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek         
21:50
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi         
21:27
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi         
21:27
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti         
21:07
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı         
20:55
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu         
20:46
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 03:49:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]