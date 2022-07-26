İçişleri Bakanı Soylu, üniversitelerin bölüm birincileri yabancı öğrencilerle görüştü Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu, üniversitelerin bölüm birincileri yabancı öğrencilerle görüştü Açıklaması

26.07.2022 16:55
İçişleri Bakanı Soylu, üniversitelerin bölüm birincileri yabancı öğrencilerle görüştü Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğrencilere "Karşı karşıya kaldığınız kötülüklere başarıyla ve iyilikle cevap verin, bizim sizden istediğimiz budur.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğrencilere "Karşı karşıya kaldığınız kötülüklere başarıyla ve iyilikle cevap verin, bizim sizden istediğimiz budur. Çalışın, çabalayın ve gelecek nesillere çok daha iyi bir ümit bırakın." tavsiyesinde bulundu.

Soylu, Bakanlıktaki yemek salonunda Türkiye'deki üniversitelerde bölümlerini birincilikle bitiren yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi.

Yemek programının ardından konuşan Soylu, 2011'de Suriye'de başlayan iç savaşın hiç kimsenin beklemediği sonuçlara yol açtığını söyledi.

Güçlü silahların etkin olduğu, güçlü ülkelerin masum insanlar üzerinde denemeler yaptığı savaşların acımasız olduğunu belirten Soylu, insanların 2011'de Suriye'deki savaş, katliamdan kurtulmak için Türkiye'ye sığındığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Müslümanlığın, Türk milletinin, Anadolu coğrafyasının ve medeniyetin salık verdiği anlayışın uygulanması noktasında adım attığını vurgulayan Soylu, "Yıllarca aynı coğrafyada birlikte yaşadık. Komşuluk, din kardeşliği, bundan yüz yıl önce aynı milletin insanları yani biz birbirimizden hiçbir zaman uzak olmadık. Arap, Kürt, Türkmen olarak aynı sokağın insanları olarak yaşadık. Aynı sokağın insanlarının her memlekette birbirlerine ihtiyaçları olur." diye konuştu.

İyilikleri hakim kılma mücadelesi verdiklerini belirten Soylu, "Biz hem komşuluğumuza sahip çıkmak istiyoruz hem bize bırakılan değerleri kucaklamak istiyoruz hem de insana sahip çıkmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Gelecek ümidinizi hiçbir zaman bir tarafa bırakmayın"

Kardeşliği hiçbir zaman unutmamak gerektiğinin altını çizen Soylu, "Dünyayla ilgili bu çatışmalar, kavgalar, sataşmalar, anlayışsızlıklar, kötülükler bertaraf edilecektir. Buna inanın. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu meselede sonuna kadar insanlıktan yanayız ve bunu devam ettireceğiz." dedi.

Türkiye'nin üzerinde yaşadığı coğrafyada çok fazla zorluklar yaşandığına dikkati çeken Soylu, öğrencilere, "Gelecek ümidinizi hiçbir zaman bir tarafa bırakmayın, o hep en canlı bir şekilde dursun. Ama hiçbiriniz geçmişinizi, nasıl olduğunuzu, bizden öncekilerin nasıl yaşadığını, ne sıkıntılar çektiklerini de bir vesileyle hiçbir halde unutmayın. Bu belki de insanlığın devam etmesi için en önemli karakteri oluşturur." tavsiyelerini verdi.

Öğrencilere, "Türkiye'yi tanıtın" önerisinde de bulunan Soylu, şunları kaydetti:

"Türkçeyi çok iyi konuşuyorsunuz. Kiminiz İngilizce, Fransızca, Farsça, Arapça biliyor, kiminiz hepsini biliyor. Onun için güçlü bir zenginliğiniz var. Bu zenginliğinizi bu ülkede var olduğunuz sürece sürekli olarak yansıtın. Milletlerin rol modelleri olur. Sizler hakikaten başarılı öğrenciler olarak rol modellersiniz. Karşı karşıya kaldığınız kötülüklere başarıyla ve iyilikle cevap verin, bizim sizden istediğimiz budur. Çalışın, çabalayın ve gelecek nesillere çok daha iyi bir ümit bırakın."

Daha sonra söz alan öğrenciler, desteklerinden dolayı hükümete ve Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Yeneroğlu: 'İşkenceye Sıfır Tolerans Döneminden Yüksek Tolerans Dönemine Geçilmiştir' Yeneroğlu: 'İşkenceye Sıfır Tolerans Döneminden Yüksek Tolerans Dönemine Geçilmiştir' Bakan Soylu: 'İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist etkisiz hale getirildi' Bakan Soylu: 'İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist etkisiz hale getirildi'
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, üniversitelerin bölüm birincileri yabancı öğrencilerle görüştü Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:26 CHP'nin "olağanüstü toplantı" çağrısına AK Parti cephesinden sert yanıt: Siyasi şov yapmak amacının çok açık görüldüğü ortada, katılmayacağız
16:56 AB'den Rusya kararı! Yaptırımların süresi uzatıldı
16:58 Galatasaray, Barcelona'da top koşturan Oscar Mingueza için harekete geçti
16:50 Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından taciz edilen tekneye Türk askerinin verdiği destek gururlandırdı!
16:45 TBMM Başkanı Şentop, siyasi parti gruplarını olağanüstü toplantıya çağırdı! Gündem sağlık çalışanlarına şiddet olayları
16:40 TBMM Karma Komisyonunda, HDP'li Beştaş'ın "Pislik" ifadesi gerginlik yarattı
16:25 Tatar'dan Akdeniz'e açılacak olan Abdülhamid Han sondaj gemisine büyük övgü
16:21 2045 yılından geldiğini iddia eden adam, gösterdiği videoyla ürküttü
16:20 Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini resmen açıkladı! Brezilyalı savunmacı bu akşam İstanbul'da olacak
16:11 Muhammet'i çöp evde kilit altında tutan teyzenin ifadesi ortaya çıktı: Kendisine yaklaştırmıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 17:31:21. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, üniversitelerin bölüm birincileri yabancı öğrencilerle görüştü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement