İçişleri Bakanı Soylu üniversitelerin göç araştırma merkezlerinden akademisyenler ile buluştu - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu üniversitelerin göç araştırma merkezlerinden akademisyenler ile buluştu

24.02.2022 10:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, üniversitelerdeki akademisyenler ile göç alanına ilişkin son gelişmelerin değerlendirildiği toplantı yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, üniversitelerdeki akademisyenler ile göç alanına ilişkin son gelişmelerin değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Bakan Soylu, Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Üniversitelerin Araştırma Merkezleri/Enstitüleri ile Göç İstişare Toplantısı"na katıldı.

Akademisyenler ile göç alanına ilişkin son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, üniversitelerdeki merkezlerle iş birliği alanları ele alındı.

Toplantıya bakanlık yetkilileri ile 25 üniversiteden akademisyenler katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu üniversitelerin göç araştırma merkezlerinden akademisyenler ile buluştu
İçişleri Bakanı Soylu üniversitelerin göç araştırma merkezlerinden akademisyenler ile buluştu
İçişleri Bakanı Soylu üniversitelerin göç araştırma merkezlerinden akademisyenler ile buluştu

YORUMLAR
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Bebek arabalı kadının arkasından yaklaşıp kapkaç yaptı... O anlar böyle görüntülendi Bebek arabalı kadının arkasından yaklaşıp kapkaç yaptı... O anlar böyle görüntülendi Bakan Soylu, Üniversitelerin Araştırma Merkezleri ve Enstitüleri ile Göç İstişare Toplantısı'na katıldı Bakan Soylu, Üniversitelerin Araştırma Merkezleri ve Enstitüleri ile Göç İstişare Toplantısı'na katıldı

Süleyman Soylu, Araştırma, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu üniversitelerin göç araştırma merkezlerinden akademisyenler ile buluştu - Son Dakika


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