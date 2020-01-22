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İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu ile mücadele 15 Temmuz güvenlik konseptinin parçası
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 922 ilçede eş zamanlı olarak kaymakamlar başkanlığında düzenlenen ''Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığında katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin, "Çocuklarımızı, kuzularımızı Dicle'nin, Fırat'ın, Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakalına kaptırmayalım." dedi. Ayrıca Soylu, uyuşturucu ile mücadelenin 15 Temmuz'dan sonra ortaya koydukları yeni güvenlik konseptinin bir parçası olduğunu söyledi.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 922 ilçede eş zamanlı olarak kaymakamlar başkanlığında düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığında katılan Soylu, bazı güvenlik meseleleriyle bilek güreşi halinde olduklarını, yıkılmadıklarını ve mücadele ettiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:02
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