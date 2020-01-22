İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu ile mücadele 15 Temmuz güvenlik konseptinin parçası - Son Dakika
Son Dakika Dünya İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu ile mücadele 15 Temmuz güvenlik konseptinin parçası - Son Dakika Dünya

İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu ile mücadele 15 Temmuz güvenlik konseptinin parçası

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 922 ilçede eş zamanlı olarak kaymakamlar başkanlığında düzenlenen ''Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığında katıldı

İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu ile mücadele 15 Temmuz güvenlik konseptinin parçası, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin, "Çocuklarımızı, kuzularımızı Dicle'nin, Fırat'ın, Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakalına kaptırmayalım." dedi. Ayrıca Soylu, uyuşturucu ile mücadelenin 15 Temmuz'dan sonra ortaya koydukları yeni güvenlik konseptinin bir parçası olduğunu söyledi.


Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 922 ilçede eş zamanlı olarak kaymakamlar başkanlığında düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığında katılan Soylu, bazı güvenlik meseleleriyle bilek güreşi halinde olduklarını, yıkılmadıklarını ve mücadele ettiklerini söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Süleyman Soylu, Mardin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pasaport polisleri yeni kıyafetlerini giydi! 'Turkey' yazısı 'Türkiye' olarak değiştirildi
Süleyman Soylu, Mardinli gençlerle sohbet etti: Hepsine harçlık ver abisi Çin'de insandan insana bulaşan gizemli virüsten ölenlerin sayısı 17'ye çıktı BM açıkladı: Suudi Prens, Bezos'un telefonunun hacklenmesine karışmış olabilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 20:53:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu ile mücadele 15 Temmuz güvenlik konseptinin parçası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]