İçişleri Bakanı Soylu: "(Uyuşturucuyla Mücadele) 63 Bin 611 Metruk Bina Tespit Ettik. Bugüne Kadar...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Uyuşturucuyla mücadele) 63 bin 611 metruk bina tespit ettik. Bugüne kadar bunların 38 bin 592'sini yıktık."

İçişleri Bakanı Soylu: "(Uyuşturucuyla mücadele) 63 bin 611 metruk bina tespit ettik. Bugüne kadar bunların 38 bin 592'sini yıktık."

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