Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "(Uyuşturucuyla Mücadele) 63 Bin 611 Metruk Bina Tespit Ettik. Bugüne Kadar...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Uyuşturucuyla Mücadele) 63 Bin 611 Metruk Bina Tespit Ettik. Bugüne Kadar...

59 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(Uyuşturucuyla mücadele) 63 bin 611 metruk bina tespit ettik. Bugüne kadar bunların 38 bin 592'sini yıktık."

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "(Uyuşturucuyla mücadele) 63 bin 611 metruk bina tespit ettik. Bugüne kadar bunların 38 bin 592'sini yıktık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:11 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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