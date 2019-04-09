İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucuyla Mücadelede Yılbaşından Bugüne Kadar Gerçekleştirdiğimiz...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucuyla mücadelede yılbaşından bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tutuklama sayısı 6 bin 320'dir.
İçişleri Bakanı Soylu
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:13 Kaynak: AA
: "Uyuşturucuyla mücadelede yılbaşından bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tutuklama sayısı 6 bin 320'dir."
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