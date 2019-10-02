İçişleri Bakanı Soylu, "Valiliklerimize, belediyelerimize ve kaymakamlıklarımıza istirham ediyorum.
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İçişleri Bakanı Soylu, "Valiliklerimize, belediyelerimize ve kaymakamlıklarımıza istirham ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:41 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu, "Valiliklerimize, belediyelerimize ve kaymakamlıklarımıza istirham ediyorum. Bu yaya görsellerini tamamlayalım. Bu görseller hem sürücü için hem de buradan geçen yayalar için yaya üstünlüğünü belirten bir anlayışı belirtmektedir" dedi. - ANKARA
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