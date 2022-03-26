Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti

26.03.2022 22:50

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin Hacıbekir Kültür Merkezini ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin Hacıbekir Kültür Merkezini ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükşehir Belediyesinin Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezini ziyaret etti. Bakan Soylu'ya Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ve Daire Başkanları eşlik etti.

Merkezdeki kursları gezen Bakan Soylu, genç kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet Etti, kurslar hakkında Vali Bilmez'den bilgi aldı. Müzik kursunda da bir süre vakit geçiren Bakan Soylu, kursiyerler tarafından seslendirilen şarkılara eşlik edip gençlerle bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

(İHA)

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti - Son Dakika


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