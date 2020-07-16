İçişleri Bakanı Soylu, Van'da bir keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Van'da bir keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ferit Melen Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada Van'da bir keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ferit Melen Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada Van'da bir keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi.

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Soylu: "Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını bildirdiler."

Soylu: "Ekiplerimiz 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler"

Soylu: "Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi"

Soylu: "Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak envanterimize kayıtlı olan uçağımız 15 Temmuz saat 18.35 sularında yeniden keşif ve gözetleme yapabilme teminen Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkmıştır. İçerisinde 2'si pilot arkadaşımız olmak üzere toplam 5 personelle birlikte 7 emniyet mensubumuz bulunmaktaydı"

Süleyman Soylu, Ferit Melen, Pilot, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 05:40 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Van'da bir keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi (2) - Son Dakika
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