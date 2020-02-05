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İçişleri Bakanı Soylu: "(Van'daki çığ faciası) 8 jandarma ve 3 güvenlik korucusu şehit oldu."
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(Van'daki çığ faciası) 8 jandarma ve 3 güvenlik korucusu şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "( Van'daki çığ faciası) 8 jandarma ve 3 güvenlik korucusu şehit oldu." - ELAZIĞ
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