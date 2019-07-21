Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Van Valiliğinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı
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İçişleri Bakanı Soylu, Van Valiliğinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Valiliğinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Valiliğinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.
Soylu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" Projesi kapanış programının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile bir araya geldi.
Kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı Van Şubesine veren Soylu, kurban bağış makbuzunu da Erbaş'a teslim etti.
Daha sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne geçen Soylu, 18 Temmuz'da Van- Erciş kara yolundaki kazada yaralanan polis memuru Yusuf Palta'yı ziyaret etti, yakınlarıyla görüştü.
Soylu, Palta'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra Van Valiliğini ziyaret etti.
Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, vali yardımcıları ve kaymakamlar tarafından karşılanan Soylu, Valilikte düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.
Düzenli göç, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ve terörle mücadele konularının değerlendirildiği toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Soylu, Van Valiliğinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Süleyman Soylu, Türkiye, Van, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:59 Kaynak: AA
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