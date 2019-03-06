İçişleri Bakanı Soylu, Vatandaşları Selamladı
1 saat önce
- Pursaklar Belediye ve Yunus Emre caddeleri ile Beşyol Kavşağı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşları selamlaması ve hediye dağıtması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pursaklar Merkez Mahallesi'nde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı.
- Pursaklar Belediye ve Yunus Emre caddeleri ile Beşyol Kavşağı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşları selamlaması ve hediye dağıtması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pursaklar Merkez Mahallesi'nde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı. İçişleri Bakanı Soylu, SKM açılışının ardından Pursaklar'da Belediye ve Yunus Emre caddeleri ile Beşyol Kavşağı'nda vatandaşları selamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:32 Kaynak: AA
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