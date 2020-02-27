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İçişleri Bakanı Soylu: "Vatandaşlarımızın yıkılan binaları, acil yıkılacak binaları, çok ağır...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Vatandaşlarımızın yıkılan binaları, acil yıkılacak binaları, çok ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının paralarını, kanunun da önüne geçerek ödemeye başladık.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:48 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Vatandaşlarımızın yıkılan binaları, acil yıkılacak binaları, çok ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının paralarını, kanunun da önüne geçerek ödemeye başladık."
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