Bakan Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

19.10.2020 12:27

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin ve 81 ilden gelen muhtar heyeti ile birlikte 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çıktı. Heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulunduktan sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bakan Soylu, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; bu topraklar üzerinde 200 yıla yaklaşan mazisiyle demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık kurumunun bugünkü temsilcileri olarak Muhtarlar Günü münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyoruz. Zatınızla özdeşleşmiş bulunan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' düsturuyla hareket eden muhtarlarımız, değişim ve dönüşümün baş döndürücü bir hıza ulaştığı günümüzde, aslında 21'inci yüzyılın yükselen hizmet değeri olarak varlığını sürdürmektedir. Bugün, 50 bin 285 kişilik dev bir hizmet ordusu haline dönüşen muhtarlarımızı hatırlamak ve bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmalara motivasyon sağlaması için; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla '19 Ekim' tarihi 'Muhtarlar Günü' olarak ilan edilmiş, bunun yanı sıra bu teşkilatı geliştirmek için de pek çok adım atılmıştır. Muhtarlarımızı hiç şüphesiz ki en iyi tanıyanlar sizlersiniz. Onlar Kurtuluş Savaşı'nda sizinle birlikte aynı siperde, aynı cephede çarpışmış, şehit ve gazi olmuşlardır. Onların torunları da 15 Temmuz gecesi aynı kararlılığı ve iradeyi göstermişler, şehit ve gazi olarak vatan aşığı karakterlerini teyit etmişlerdir. Bu vesileyle, silah arkadaşlarınız ve demokrasimizin en kadim temsilcilerinden olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, Zat-ı Alilerinizle birlikte, ebediyete intikal eden muhtarlarımızı, manevi huzurlarınızda rahmet ve şükranla anıyorum."

Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

Süleyman Soylu, Anıtkabir, Muhtar, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor 6 kuşaktır vatandaşa hizmet veriyorlar: Muhtarlık mesleğini 75 yıldır babadan oğula devreden aile işleriyle gurur duyuyor Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık         
12:34
Çocuğu okula giden veliler dikkat! Virüsün en fazla bulaştığı yer tuvalet ve musluklar oldu Çocuğu okula giden veliler dikkat! Virüsün en fazla bulaştığı yer tuvalet ve musluklar oldu         
12:06
Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu         
11:39
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 13:07:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei