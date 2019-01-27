İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre Bakanı Kurum Buse'nin Kaybolduğu Noktada

İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre Bakanı Kurum Buse'nin kaybolduğu noktadaANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Antalya'nın Kemer ilçesinde üniversiteli Buse Acar'ın sel sularına kapılıp kaybolduğu noktada açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre Bakanı Kurum Buse'nin kaybolduğu noktada



ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Antalya'nın Kemer ilçesinde üniversiteli Buse Acar'ın sel sularına kapılıp kaybolduğu noktada açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum Antalya'daki hortum ve fırtına sebebiyle 315 binanın hasar gördüğünü söyledi. Arama çalışmaları hakkında bilgi alan iki bakan Buse Acar'ın babası Ahmet Acar ile de görüştü.

Hortum ve fırtınadan dört ilçenin etkilendiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alınabilecek tedbirlerin değerlendirildiği bilgisini verdi. Bakan Soylu, hasarların tamamının tespit edileceğini aktardı.



Bakanlara Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Antalya Milletvekili Atay Uslu da eşlik etti.

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