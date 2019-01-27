İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre Bakanı Kurum Buse'nin Kaybolduğu Noktada
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre Bakanı Kurum Buse'nin kaybolduğu noktada ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Antalya'nın Kemer ilçesinde üniversiteli Buse Acar'ın sel sularına kapılıp kaybolduğu noktada açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:37 Kaynak: İHA
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