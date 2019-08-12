İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma Bakanı Turhan, Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaştı
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İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma Bakanı Turhan, Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaştı.
İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma Bakanı Turhan, Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaştı Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:34 Kaynak: İHA
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