Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fuarda stantları gezmesi ve bilgi alması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Murat Kurum'un fuarda sohbet ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti, stantları gezdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fuarda stantları gezmesi ve bilgi alması

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Murat Kurum'un fuarda sohbet ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti, stantları gezdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:28 Kaynak: AA
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