İçişleri Bakanı Soylu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fuarda stantları gezmesi ve bilgi alması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Murat Kurum'un fuarda sohbet ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti, stantları gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:28 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fuarda stantları gezmesi ve bilgi alması
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Murat Kurum'un fuarda sohbet ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti, stantları gezdi.
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