İçişleri Bakanı Soylu, Vietnam Komünist Parti Komite Sekreteri ile görüştü
41 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:40 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai ile bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai'yi kabul etti. İkili görüşmede, iki ülke arasında nüfus ve vatandaşlık hizmetleri alanında işbirliği, terörizm ve başta FETÖ olmak üzere örgütlü suçlarla mücadele ile düzensiz göç ile mücadele alanında işbirliği hususları gündeme geldi.
(Mehmet Kalay - İrfan Çalışkan/İHA)
Soylu'dan, HDP'li başkanların "Biz seçilmişiz" sözlerine yanıt: Demokrasi bir truva atı değildir Savcılık Atatürk'e yönelik hakaret içeren Put Adam kitabının satışını yasakladı Bankaların satışa çıkardığı konutlar, KDV olmadığı için yüzde 40 daha ucuza satılıyor Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne, oturma eylemi başlattı